Saint-Pierre: Le quai nord du port de plaisance et la jetée Est de Terre Sainte fermés

Les sports nautiques sont strictement interdits. La jetée Est de Terre Sainte est fermée, le stationnement règlementé sur les zones définies par les panneaux de signalisation.



Le quai nord du port de plaisance, la rue Daniel Ramin seront fermés à partir de 20heures ce jour et la circulation du boulevard Hubert Delisle sera basculée à comptée de 22h30.



Les patrouilles d'agents de police municipale sont mobilisées durant toute la période et verbaliseront systématiquement les contrevenants.



Nous appelons au respect de ses mesures et à la plus grande prudence.