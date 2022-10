A la Une . Saint-Pierre : Le procès de l’expédition punitive contre un voleur est renvoyé

Neuf prévenus étaient convoqués au tribunal pour avoir mené une expédition punitive contre un voleur de leur quartier en juin 2020. Le procès a dû être renvoyé puisqu’une des prévenues a été hospitalisée en raison de sa grossesse. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 28 Octobre 2022 à 10:50

Les faits remontent à juin 2020, mais collent à l’actualité nationale. Durant sa garde à vue pour vols, un homme raconte avoir été séquestré et aspergé d’essence par plusieurs des voisins. Ces derniers sont les victimes de ses larcins et ont décidé de se faire justice eux-mêmes.



Ce jour-là, le voleur a vu arriver trois voitures d’où sont sorties 9 personnes. Ils l’ont alors placé dans le coffre d’un véhicule avant de l’asperger d’essence et de le menacer. Certains ont filmé la séquence et l’ont diffusée sur internet.



La victime était absente, car elle n’a pas donnée ses nouvelles coordonnées à la justice. Tous les prévenus étaient présents, à l’exception d’une femme qui a été hospitalisée en raison de son accouchement à venir prochainement. Désireux d’avoir toutes les versions, le tribunal a préféré renvoyer l’affaire au mois de mai prochain.



Les avocats des prévenus ont toutefois demandé un allègement du contrôle judiciaire, arguant que leurs clients étaient tous présents et ne cherchent donc pas à se soustraire à la justice. Une demande acceptée par les magistrats qui ont levé certaines conditions en fonction des chefs d’inculpation.



