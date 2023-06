A la Une . Saint-Pierre : Le petit deal à 20 euros leur coûte cher

Deux individus en pleine vente de zamal ont été surpris par la police mercredi dernier. Lors de la perquisition, l'acheteur et le vendeur avaient de grandes quantités de stupéfiants. Le premier est ressorti libre en attendant son procès, tandis que le second a été déféré au tribunal. Par GD - Publié le Vendredi 23 Juin 2023 à 18:13

Mercredi dernier, en début d'après-midi, les policiers du groupe stupéfiants du SPJ (service de police judiciaire) de Saint-Pierre effectuaient une surveillance au niveau de la Ravine-des-Cafres. Ils ont observé alors un échange entre les conducteurs de deux véhicules.



Les policiers ont interpellé les deux individus et ont découvert un petit pochon contenant l'équivalent de 20 euros de zamal. Les fonctionnaires ont alors fouillé les véhicules et découvert 20 cachets d'ecstasy dans la voiture du vendeur.



Une perquisition a été menée au domicile des deux hommes. Chez le dealer, les policiers ont retrouvé 62 cachets d'ecstasy, 400 g de zamal et 150 euros en numéraire. Chez l'acheteur, ce sont trois plants de zamal en terre qui ont été retrouvés.



Durant son interrogatoire, l'acheteur a reconnu s'approvisionner chez le vendeur. Il a été remis en liberté et passera en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) en février prochain.



De son côté, le vendeur a reconnu pratiquer cette activité depuis 2022 et a généré un bénéfice de 15.000 euros. À l'issue de sa garde à vue, il a été déféré au tribunal de Saint-Pierre dans l'après-midi. L'argent a été saisi, tandis que les produits stupéfiants ont été détruits.