A la Une . Saint-Pierre : Ivre, il roue de coups sa femme malade qui lui refuse un câlin

Christophe, 67 ans, maltraite régulièrement son épouse. Parce qu’elle lui a refusé un moment d’intimité, il l'a frappée à coups de pied et de poing. Par Prisca Bigot - Publié le Vendredi 23 Juillet 2021 à 00:19

Christophe et sa femme sont mariés depuis 15 ans. Alcool, insultes et menaces rythment leur quotidien. Le 2 avril dernier, son épouse lui demande qui était la femme avec qui il parlait il y a quelques jours de cela. En guise de réponse, il la traite de "vieille peau".



Sentant la conversation tourner au vinaigre alors que son mari a déjà bu son litre d’alcool quotidien, elle part se coucher. Christophe la rejoint. Le couple a pris l’habitude de dormir tête bêche. L’homme commence à la caresser mais fait face à un refus. Christophe s’énerve et roue de coups sa femme porteuse d’un pacemaker et dialysée en raison de son diabète. Le sexagénaire menace également de l’étrangler.



"Il me dit que je suis la dernière pute qu’il a prise à Maurice ". En plus des insultes et humiliations régulières, Christophe s’en était déjà pris à elle une fois auparavant. "Elle fait tout à la maison, moi je ne fais rien", a-t-il de son côté reconnu durant l’enquête.



"Le peu de respect que monsieur porte à sa femme et à son corps transpire dans ce dossier", a noté le parquet.



Christophe, placé en détention, n’attend lui plus qu’une chose : que sa femme retourne à Maurice et lui à son domicile.



Le souhait du sexagénaire n’a pas été entendu. Il est retourné en prison. Le tribunal l’a condamné à 10 mois dont 3 avec sursis. Outre l’obligation de soins, il a reçu l’interdiction d’entrer en contact avec la victime et de paraître à son domicile.



Prisca Bigot En charge de la région sud de l'île, j'ai la main verte, le pied marin et la tête dans les nuages.... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité