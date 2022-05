La grande Une Saint-Pierre : Il utilise les charmes de sa complice pour voler des iPhone

La Police de Saint-Pierre a interpellé un individu pour des vols de téléphones avec un stratagème bien huilé. Il envoyait une belle femme détourner l’attention du commerçant afin de dérober les objets. Il sera jugé le 10 novembre. Sa complice n'a pas encore été identifiée.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 25 Mai 2022 à 18:14

Un homme a été interpellé par le service de Police de Saint-Pierre et placé en garde à vue pour avoir volé des iPhone. Pour arriver à ses fins, il utilisait une complice d’une grande beauté afin de détourner l’attention du commerçant. Elle devait faire ouvrir la vitrine à la victime avant de détourner son attention et laisser l’homme prendre les téléphones.



Les faits se sont produits le mois dernier, en avril, mais aussi en octobre 2021 dans deux grandes surfaces de l’île. Au total, ils ont dérobé 6 iPhone pour une valeur de 6000 euros.



L’individu a répondu à la convocation à sa garde à vue et a reconnu les faits. Sa complice n’est pas identifiée. Mis en examen, il sera jugé le 10 novembre dans le cadre d’une Convocation par Officier de police judiciaire (COPJ).



