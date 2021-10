A la Une . Saint-Pierre : Il frappe sa femme avec le plat d’un sabre à canne

Les conséquences auraient pû être bien plus dramatiques. La violence ressurgit dans le couple dès que monsieur boit. Par PB - Publié le Mercredi 6 Octobre 2021 à 19:15

Jérome* ne semble pas prendre conscience de la gravité de ses gestes. Pourtant le 23 mai, il a franchi une nouvelle étape dans les faits de violence qu’il fait subir à la mère de ses enfants depuis 5 ans.



Ce jour-là, il l’a frappée devant eux avec le plat d’un sabre à canne. Avant cet épisode, il lui a donné un coup derrière la tête avec un sachet en plastique qui contenait une boîte de cassoulet. Mais la jeune femme a déjà également pris des coups de poing au visage et même alors qu’elle dormait.



"Je me contrôle pas quand je suis sous l’effet de l’alcool", a-t-il tenté de se justifier alors qu'il était jugé devant le tribunal correctionnel après avoir violé les conditions de son contrôle judiciaire.



Face à "quelqu’un qui est dans une forme de toute puissance domestique", le parquet a fustigé ce type de "comportement insupportable".



Malgré la plaidoirie évoquant le milieu défavorisé et l’illettrisme de son client, le prévenu a été condamné à 12 mois de prison dont 6 avec sursis probatoire, assortis notamment d’une interdiction de contact avec la victime et de paraître à son domicile.