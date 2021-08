Saint-Pierre : Il blesse grièvement à la main son compagnon de beuverie

Une triste situation pour ces deux dalons pris au piège de la solitude et de l’alcool, a constaté la partie civile. Victor* et Eric* habitent la même résidence et si les deux hommes ont l’habitude de boire ensemble, des tensions sont apparues la veille des faits. Eric accuse Victor de lui avoir volé une bouteille d’huile et un avocat. Ce jour-là, le 28 mars 2020, alors que Victor prépare son repas, il aperçoit son ami dans la cour et décide d’aller lui parler. Tous les deux sont ivres et Victor s’avance avec son couteau qu’il n’a pas pensé à déposer, a-t-il assuré. En le voyant arriver, Eric l’injurie.



"A force insulte a moin mon colère la monté", a expliqué Victor ce jeudi. Si son ami ne s’était pas emparé du couteau à pleine main, le coup aurait pu toucher le ventre, a témoigné une voisine.



Eric a bénéficié de 100 jours d’ITT pour ses blessures importantes à la main qui ont nécessité des opérations au sein du service spécialisé au CHU Nord, évitant ainsi de justesse l’amputation.



Rappelant qu’il y a quelques mois une bagarre entre compagnons de beuverie s’est terminée par un coup de couteau au coeur, la procureure Caroline Calbo a demandé 18 mois de sursis probatoire.



Malgré la défense de Me Gabriel Odier qui a pointé un immeuble bien connu de Saint-Pierre où les résidents en difficulté sont laissés à l’abandon, les réquisitions du parquet ont été suivies par le jury. A la demande de la partie civile représentée par la batonnière Me Séverine Ferrante, un renvoi sur intérêts civils a été accordé.



*prénoms d’emprunt