Société Saint-Pierre : Génération écologie s’oppose à la nouvelle route de Casabona

La nouvelle route pour desservir le futur centre commercial de Casabona ne cesse d’attirer les contestations. C’est à présent Génération écologie qui rentre dans la danse en s’opposant fermement à cette infrastructure. Par GD - Publié le Mardi 9 Février 2021 à 16:18 | Lu 1025 fois

Le communiqué :

Génération Écologie : CASABONA : Un espace naturel de bien-être en danger. À Saint-Pierre, le 17 décembre 2020 le conseil municipal a voté le financement d’une nouvelle route à Casabona en affaire n°7/42.

« Cette nouvelle voie se situe à l’arrière du complexe sportif de Casabona et reliera l’allée de la Piscine à la rue Casabona permettant ainsi de fluidifier le trafic sur la Rue Luc LORION ».

Le coût prévisionnel de cette future opération sera de 1 350 000 €, supporté par le contribuable via la Commune et la CIVIS. Après quelques petites recherches sur le WEB, il semblerait également que cette nouvelle voie débouchera directement sur le nouveau Centre Commercial de Casabona (cf. plan joint). Les projections d’aménagement démontrent clairement que les accès et sorties se feront principalement par l’allée de la Piscine. Or, la configuration de celle-ci actuellement n’est pas adaptée au flux de véhicules des clients du futur du centre commercial. D’un côté l’allée de la Piscine finit en impasse et de l’autre donne uniquement sur la rue Luc LORION.

De ce fait, les élus saint-pierrois ont-ils voté le financement d’une nouvelle voie pour fluidifier le trafic sur la Rue Luc LORION ou plutôt désengorger l’accès au Futur Centre Commercial porté par CADJEE/LOCATE ?

Nous sommes vraisemblablement face à un projet inutile et fourbe payé sur deniers du contribuable pour un centre commercial de trop.

Mais avec certitude : cette nouvelle voirie détirera encore un peu plus l’espace naturel de Casabona, son parcours de santé et surtout ce lieu rempli de souvenirs, cher dans le cœur des Saint-Pierrois.

NOTRE POUMON VERT SE MEURT ! Emmanuel DOULOUMA Délégué 4e Circonscription Génération Écologie La Réunion