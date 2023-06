A la Une . Saint-Pierre : Deux procès dans la même journée pour un sexagénaire

Un habitant de Saint-Pierre a été jugé deux fois ce jeudi pour des faits liés à chaque fois à sa consommation abusive d'alcool et de zamal. Le matin, il a été condamné pour conduite sous leur influence, l'après-midi pour des violences aggravées sur sa belle-sœur... Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 1 Juin 2023 à 17:49

Comme évoqué par la victime, tout le monde sentait que Joseph était sur une pente descendante ces derniers mois. Un changement de comportement notamment alimenté par sa consommation excessive d'alcool et de zamal, ce qui l'amène ce jeudi au tribunal de Saint-Pierre pour deux procès.



Dans la matinée, il était jugé pour avoir conduit en octobre dernier son quad sans casque, avec de l'alcool et du zamal dans le sang. À la barre, il ne voyait pas le problème de conduire sous l'emprise de substances dans la mesure où il n'avait jamais eu d'accident. Les juges, quant à eux, ont considéré ce comportement comme problématique et ont condamné le sexagénaire à 10 mois de prison dont 5 avec sursis et un maintien en détention.



Cependant, Joseph n'a pas été conduit directement en cellule après le prononcé du jugement. L'après-midi, un autre procès l'attendait pour des faits bien plus graves.

Il agresse sa belle-sœur car il n'aime pas le repas



En janvier, il est invité par sa belle-sœur et son mari à dîner. Celle-ci s'occupe de lui depuis la disparition de sa sœur, la défunte épouse de Joseph.



Dans un état d'ébriété avancé, Joseph n'aime visiblement pas le repas. Il part furibond avant de revenir armé d'un sabre. Le couple tente alors de désarmer Joseph, ce qui a valu à la victime une blessure à la main. Joseph avait alors été placé sous contrôle judiciaire, mais s'était de nouveau présenté chez elle, ce qui lui a valu un placement en détention provisoire.



Face aux juges, Joseph reconnaît totalement les faits sans pouvoir expliquer les raisons qui l'ont poussé à cela. De son côté, la victime assure pouvoir lui pardonner à condition qu'il arrête totalement de boire de l'alcool.



"C'est traumatisant pour la victime. Elle lui faisait à manger, faisait le ménage chez lui. Comme il ne sait pas lire, c'est elle qui s'occupait de ses démarches administratives. Elle le portait littéralement. On se dit qu'on est passé pas loin d'un coup aux conséquences dramatiques", argumente la procureure qui requiert 12 mois de prison dont 4 avec sursis.



Finalement, le tribunal le condamne à une peine de 8 mois de prison ferme, portant le bilan de la journée à 18 mois de prison, dont 5 mois avec sursis. Ce délibéré provoque une angoisse chez le prévenu concernant le sort de ses animaux. Heureusement pour lui, sa belle-sœur fait encore preuve d'une humanité admirable en assurant s'en occuper.



