La grande Une Saint-Pierre : Des ouvriers sauvent deux chiots coincés dans une évacuation d’eau pluviale

Hugo et ses collègues ont entendu durant quelques jours les deux chiots gémir avant de pouvoir les localiser et les sauver.

Par NP - Publié le Vendredi 24 Juin 2022 à 10:09

Les deux adorables petites boules de poil n’auraient pas survécu sans la patience et la détermination de ces ouvriers œuvrant sur le chantier de l’UFR de Terre Sainte à Saint-Pierre. Depuis quelques jours, ils entendaient bien les deux chiots gémir mais sans parvenir à les localiser précisément.



Hier, Hugo, électricien sur le chantier, a finalement réussi à les repérer. Les deux chiots étaient coincés dans une évacuation d'eau pluviale. L’électricien a appelé les pompiers mais ces derniers n’ont pu se déplacer faute de matériel adapté, ont-ils répondu.



Ce vendredi matin, Hugo et Raphaël son collègue trouvent l’ingénieuse solution. Les deux chiots sont poussés vers la sortie à l’aide d’une aiguille d’électricien au bout de laquelle des bouteilles en plastique ont été scotchées pour éviter de blesser les deux chiots.



En 15 minutes, les jeunes chiens retrouvent la lumière du jour et des visages réconfortants. Les deux petits rescapés ont ensuite été emmenés à la caserne de pompiers se trouvant à proximité, encore un peu apeurés et fragilisés par leur calvaire.



Ne pouvant les garder, Hugo est à la recherche d’une famille qui pourra les accueillir.