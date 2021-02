A la Une . Saint-Pierre : Des agents de la police municipale testés positifs, FO craint un cluster

FO dénonce un manque d’information et demande la tenue d’un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en urgence. Par Prisca Bigot - Publié le Mercredi 10 Février 2021 à 11:54 | Lu 1348 fois

"N'ayant pas toutes les informations sur les cas positifs, une grande partie d’entre-nous sommes des cas contacts sans le savoir", dénonce Lucas Gobalou. Selon les informations du secrétaire général de FO Saint-Pierre, depuis le 1er février dernier, 8 agents de la police municipale de Saint-Pierre ont été testés positifs à la Covid-19. Le policier municipal lui-même en contact avec un agent testé positif a été placé en isolement en attendant ses résultats.



Le syndicaliste s’interroge et "s'inquiète sur la présence d’un cluster au sein du service malgré le suivi du protocole et l'alerte auprès de l'ARS" .



Le syndicat a demandé hier qu’un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) soit réuni en urgence. "Une désinfection des bureaux a été réalisée par une société mais il n’y a plus de personnel pour assurer le nettoyage des locaux depuis 7 jours".

