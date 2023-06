A la Une .. Saint-Pierre : Circulation interdite dans le sens montant entre les échangeurs Ravine Blanche et Banks cette nuit

Le CRGT informe les usagers que la circulation sera interdite dans le sens montant entre les échangeurs Ravine Blanche et Banks de 20h à 5h cette nuit en raison de travaux. Par NP - Publié le Mardi 20 Juin 2023 à 08:08

Sur les RN1 et RN3 à Saint Pierre, pour permettre la suite des travaux de renforcement de chaussée, la circulation sera interdite dans le sens montant entre les échangeurs Ravine Blanche et Banks de 20h à 5h la nuit du mardi 20 juin.



Une déviation sera mise en place par l’échangeur Ravine Blanche et les voiries communales.