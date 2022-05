A la Une . Saint-Pierre : Bagarres et incivilités aux abords du Reborn

Un riverain de plus de 70 ans a porté plainte hier après avoir été blessé dans une altercation avec des fêtards.

Par NP - Publié le Vendredi 27 Mai 2022 à 11:58





Cris, coups échangés sur fond d'alcool..., ces scènes de violence sont récurrentes, déplorent les riverains qui en appellent aux pouvoirs publics. Nuisances sonores, déchets, stationnements gênants… La tension est montée à son paroxysme dans la nuit de mercredi à jeudi aux abords de la discothèque Reborn (anciennement Le Chapiteau), à Montvert les Bas. Un septuagénaire a été blessé lors d’une altercation entre les habitants du quartier et des fêtards. L’homme a porté plainte auprès du commissariat de police de Saint-Pierre.Après une période de tranquillité liée au Covid, avec la réouverture des discothèques, les habitants du quartier renouent avec les incivilités. "Des courses-poursuites, bagarres alcoolisées et ce jusqu'au lundi à 5H du matin au cœur d'un quartier résidentiel", témoigne une riveraine. "Les voitures se garent n'importe où et obstruent le passage pour les secours. On part travailler tôt avec la peur au ventre de tomber sur des bagarres, des voitures folles".Cris, coups échangés sur fond d'alcool..., ces scènes de violence sont récurrentes, déplorent les riverains qui en appellent aux pouvoirs publics.