A la Une . Saint-Pierre : Augmentation des cas de Covid à la mairie et à la Civis

Avec la multiplication des cas, des services de la mairie et de la Civis ferment à compter de ce lundi. Publié le Lundi 22 Février 2021

Après la police municipale, c’est au tour de services de la Civis d’être touchés par la Covid. A la demande de l’ARS, le centre intercommunal d’action sociale (CIAS) dû fermer la crèche Moulin à café de la Ravine des Cabris. Le bâtiment B de l’intercommunalité à Pierrefonds est également fermé, indique la presse écrite. 40 personnes sont placées à l’isolement. Mardi, un dépistage des agents va être organisé.



Des cas de Covid ont également été enregistrés au service aménagement et foncier de la mairie de Saint-Pierre. Le télétravail a été mis en place dans les services concernés.



Pour les parents des enfants de la crèche Moulin café, le CIAS rappelle que la garde est déconseillée par des personnes vulnérables tels que les grands-parents. Un des deux parents peut bénéficier du dispositif "garde d’enfant" ou encore les parents salariés sans possibilité de télétravail peuvent bénéficier du chômage partiel.