Saint-Pierre : Attirés par l’odeur émanant de sa sacoche, les policiers interpellent un dealer

Un jeune homme a été interpellé par les policiers sur le front de mer de Saint-Pierre hier. En possession de plusieurs rouleaux de zamal, ses explications ont été contredites par l’analyse de son téléphone. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 28 Octobre 2022 à 18:03

C’est en milieu de journée que les policiers sont attirés par un jeune homme de 19 ans qui fait des zigzags sur le trottoir. Arrivés à sa hauteur, les fonctionnaires constatent qu’une forte odeur de cannabis émane de sa sacoche. Après vérification, celle-ci contient 7 rouleaux de zamal, soit 18 grammes, et 5 billets de 20 euros.



La perquisition chez lui va permettre de découvrir 63 grammes de skunk et une balance de précision. Placé en garde à vue, il va d’abord expliquer qu’il vient d’acheter ce stock à quelqu’un pour 400 euros, mais affirme ne pouvoir donner que le prénom de la personne. Il reconnaît avoir confectionné les rouleaux pour la revente et en avoir vendu cinq en tout.



Il assure aux policiers que c’est la première fois qu’il vendait, mais l’analyse de son téléphone démontre le contraire. Il a finalement avoué vendre régulièrement en servant d’intermédiaire à un ami spécialisé dans la vente d’ecstasy. Il doit passer en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité en mars prochain.



