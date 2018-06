Faits-divers Saint-Pierre: 4 jeunes alcoolisés, au lourd casier judiciaire, donnent des coups Jugées en comparution immédiate vendredi, ces quatre personnes ont en commun un fort penchant pour l'alcool et un casier judiciaire aux nombreux délits. Tous sont condamnés à 10, 8 ou encore 7 mois de prison, seul un échappe au séjour pénitencier.

Un premier homme a été appelé à la rescousse par son neveu, pour se défendre contre un costaud. Alcoolisé, il s'est muni d'un "pistolet Airsoft, parfaite imitation", souligne le JIR. Ce dernier a pu être arrêté et déféré au tribunal. Ses 18 condamnations précédentes ne l'ont pas vraiment aidé. "Le vice-procureur Benoit Bernard a fustigé ce comportement de 'batay coq qui n'est pas admissible'". Il demande 10 mois de prison mais grâce à son avocate Me Amel Khlifi Ethève, "le tribunal a condamné à 7 mois de prison ferme, et révoqué un sursis de 3 autres mois".



Un autre individu, tellement ivre, ne se souvient même pas avoir donné des coups à un passant dans la rue Lacaussade à Saint-Joseph. Il a été rejoint par un ami pour continuer à rouer de coups cet inconnu. "La victime a eu une dent cassée et diverses contusions qui lui valent huit jours d'ITT", souligne son avocat Me Jérôme Maillot dans le JIR. Le premier a été condamné à 10 mois de prison avec sursis, quant au deuxième il encoure d'une peine de huit mois.



Le quatrième et dernier individu est quant à lui nettement plus lucide sur son comportement. "Je suis tombé plus que bas, déjà que j'étais pas bien haut", déclare-t-il à la barre. Après deux bières, l'homme prend la route, au volant d'une voiture non assurée, et percute une automobiliste. Alors que la femme prenait en photo la scène avec les deux véhicules, l'homme, pensant qu'elle le photographiait, lui a donné un coup de poing, avant de prendre la fuite. Alors qu'il a quatre condamnations pour conduite en état d'ivresse à son compteur, il confie qu'il aimerait faire une formation de conducteur de bus.



"Alors qu'il requiert de la prison ferme, Me Frédéric Hoarau, en défense, plaide la relaxe pour l'état d'ivresse qui n'a pas été constaté au moment des faits. Le tribunal a estimé qu'une contrainte pénale de deux années serait une sanction mieux adaptée, plutôt qu'un séjour en prison."





