Saint-Philippe : Yohan Cervantès présente son programme

OBJET : Conférence de presse du 20 février 2020 : lancement de campagne

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Saint Philippe pour notre conférence de presse de

lancement officiel de campagne.

Il plane sur cette élection municipale de mars 2020, comme une ombre, celle de la révolte des gilets jaune s de novembre 2018.

Cette révolte est avant toute chose une révolte citoyenne contre une société, qui a aujourd’hui perdu un ensemble de repères et de valeurs.

Sur les ronds - points, on a surtout vu des pères et des mères de familles particulièrement touchés

par des conditions de vie matérielles de plus en plus difficiles, alors même qu’ils ou elles avaient un emploi.

Sur les ronds - points, on a surtout vu beaucoup de femmes. Elles étaient en première ligne, l’avant-garde de la contestation. Elles ont occupé pour ainsi dire, d’égale à égal, le même espace public que les hommes.

Ce fut un fort moment de conscientisation au travers d’échanges, de discussions et de débats. Elles ont fait de la politique au sens le plus noble du terme.

Issu des mouvements citoyens et ce depuis 2014, il était important pour moi d’être entouré, sur cette table aujourd’hui de figures féminines, qui je profite pour le rappeler étaient dans notre équipe les premières et les plus nombreuses à rejoindre notre projet pour la commune.

Je les remercie d’être avec nous aujourd’hui et de porter ensemble ce projet... Sans plus attendre, je vais leur laisser la parole.

- Intervention de deux colistières.

- Intervention de Martine Nourry, militante. 29/02/2020 Municipales mars 2020 - Saint-Philippe Pourquoi je fais de la politique ? 29/02/2020 Mon engagement politique est né d’une révolte. Celle du refus de l’inégalité et de l’injustice sociale.

C’est toujours cette même révolte qui m’a fait parcourir l’île 5 années durant dans toutes les réflexions et organisations citoyennes et militantes.

C’est encore cette même révolte qui me fait me présenter devant vous.

Comment ne pas être révolté quand le nombre de famille en dessous du seuil de pauvreté reste en 2020, toujours aussi élevé ?

Comment ne pas être révolté face au creusement des inégalités entre une classe sociale et toutes les autres ?

Comment ne pas être révolté devant la dégradation de nos conditions de vie, de travail, d’existence ?

Comment ne pas être révolté devant la destruction de notre environnement et de notre nature ? « Je me révolte donc nous sommes » disait Albert Camus.

Ce refus de la misère et des conditions de vie matérielle difficiles est notre ciment, notre lien, notre engagement les uns avec les autres.

Nous avons une équipe compétente, jeune et dynamique qui souhaite mettre ses savoirs au service d’un territoire, au service d’un projet, au service des citoyens.

Nous, nous faisons de la politique différemment :

- Pour une liste citoyenne, quoi de mieux que de construire sa liste et son équipe au fur et à mesure des rencontres et des portes à portes, en échangeant autour des valeurs et autour de projets ?

CELA NOUS L’AVONS FAIT.

- Pour cette campagne nous avons décidé de bousculer les convenances et les habitudes.

Ainsi nous avons décidé de ne pas communiquer par voiture sono , source de pollution sonore et environnementale inutiles.

Nous avons voulu redonner du sens au mot « meeting » , voir revenir à son sens plus originel, celui de la Grèce Antique : AGORA, c’est – à dire, lieu où se rassemble le peuple pour discuter des affaires de la cité.

En créole, cela donne « Ron Kosé » c’est-à-dire espace de présentation et de discussions des membres de la liste, de la présentation du projet et de la prise de parole des citoyens. Le tout se terminant avec un pot de l’amitié.

Notre campagne et notre projet politique se veut être de proximité et de convivialité, le tout dans la simplicité.

- Nous n’appartenons à aucun parti

- Nous combattons des idées et un projet par....des idées et un projet sans dénigrement

Pour cela nous avons constitué une équipe sur-mesure, pour un projet sur-mesure. Municipales mars 2020 - Saint-Philippe Notre projet s’articule autour de 8 axes :

- une transition agricole, vers des pratiques plus respectueuses de l’environnement, pour une agriculture de qualité, plus saine, symbole de la fierté paysanne retrouvée.

Une agriculture de qualité, diversifiée, pédagogique et touristique qui au travers d’un Projet Alimentaire Territorial, permettra entre autres la mise en place de circuits courts, d’alimenter les cantines scolaires, de participer à la sécurité alimentaire du territoire et à la préservation des terres.

- Une solidarité renouvelée par la mise en place d’action de lutte contre la misère, de mise en place de réseaux d’acteurs pour compléter l’action du CCAS, par la mise en place de points d’accès à l’information, avec enfin en point d’orgue la création d’une maison des solidarités et de la citoyenneté, véritable lieu de trocs, d’échanges, de partages, de services et d’entre-aide.

- Une démocratie continue et intégrale mettant le citoyen au cœur de l’action publique par la mise en place de conseils de citoyens , de référents de quartiers aux prérogatives consultatives avec pour objectif de créer du lien et de participer à l’action municipale tout au long du mandat.

- Donner un horizon à la jeunesse par la mise en place d’un « parcours jeune insertion » d’un espace d’échange dédié aux jeunes, la valorisation des acquis de l’expérience dans le domaine associatif ou autre, par la mise en place d’un guichet infos jeunesse.

- Créer de l’activité économique de qualité dans le domaine de l’économie sociale et solidaire en faisant en sorte que l’outil de production reste la propriété des travailleurs en créant des SCOP autonomes autour de l’artisanat, la pharmacopée traditionnelle, en créant une couveuse d’entreprise, en soutenant les porteurs de projets, en permettant la rencontre entre les acteurs économiques et ceux à la recherche d’un emploi.

- Une vie associative plus présente et mieux structurée grâce à la création d’une Maison Des Associations, support logistique pour les projets de quartier, l’art pour tous, où encore même la solidarité.

- Une vie culturelle mettant en avant nos racines grâce à un festival de la créolité, véritable fête du vivre ensemble, une politique culturelle itinérante dans tous les quartiers autour des métiers de l’écriture, de l’édition, du cinéma et du théâtre.

- enfin une organisation municipale plus efficace, plus exemplaire dans la transition écologique et dans la circulation des informations.

Nous sommes la seule liste du changement, celle qui fait rempart à toute cette politique d’injustice et d’inégalités, nous le prouvons dans notre manière de faire campagne et par le projet que nous souhaitons mettre en place.

Durant ces 15 jours nous vous invitons à venir nous rencontrer afin de continuer à échanger.

« Le 15 mars prochain, c’est ZOT qui décide, c’est ZOT qui choisit le monde que ZOT i veut »

