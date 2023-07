A la Une . Saint-Philippe : Une sexagénaire est portée disparue

Âgée de 63 ans, Mireille Smith n'a plus donné signe de vie depuis hier midi. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 24 Juillet 2023 à 11:28

C'est la mairie de Saint-Philippe qui a tiré la sonnette d'alarme sur ses réseaux sociaux. Mireille Smith n'a plus donné signe de vie depuis hier aux alentours de midi. La sexagénaire a été aperçue pour la dernière fois au lieu-dit "Sable blanc" à Ravine Ango.



Elle est vêtue d'un pull rose, d'un corsaire (pantacourt) bleu et de sandales.



En cas d'information, contactez la gendarmerie de Saint-Philippe au 0262 37 00 54, la Police municipale au 0692 61 65 95 ou la mairie au 0262 37 00 12.



