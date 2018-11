Saint-Philippe : Le point pour les écoles ce vendredi

Le Maire de Saint-Philippe Olivier Riviere vous informe que les écoles maternelles et élémentaires de la ville resteront fermées le vendredi 30 novembre. Leur réouverture est prévue pour le lundi 3 décembre.



Par ailleurs, il porte à la connaissance des parents d’élèves demi-pensionnaires que les repas non servis pendant les jours de fermeture seront déduits du forfait global.



Pour plus d'informations, vous pouvez contacter la régie des recettes au 0262 70 00 12.