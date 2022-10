Rubrique sponsorisée Saint-Paul vibre au son des Francofolies

Par Ville de Saint Paul - Publié le Samedi 1 Octobre 2022 à 11:51

Deuxième soir de concert à la Clairière de la Saline-les-Bains. Saint-Paul, Ville d’Art et d’Histoire, relève le défi de proposer sur son territoire un festival d’envergure internationale !

Orelsan et les autres artistes programmés font littéralement vibrer les scènes Lagon et Piton. Un beau moment de communion entre les artistes et le public venu en nombre.

Grâce aux Francos, Saint-Paul, Ville première à La Réunion, devient l’épicentre de la Culture. Saint-Paul, Ville première, relève le défi de proposer cet événement d’envergure internationale sur son territoire, véritable terre de festivals.





Comme pour l’ouverture de cet événement, le Maire, Emmanuel SÉRAPHIN, participe aux concerts organisés ce vendredi 30 septembre 2022. Abd Al Malik, Gwendoline ABSALON, Orelsan, Alex SORRES, AURUS et Cheikh Ibra FAM emportent les milliers de festivaliers avec leur dynamisme entraînant.

Au niveau de la sécurité , les quatre soirées de concerts doivent être le plus fluides possible. À la fois pour les festivaliers mais aussi pour les riverains et les habitants de la zone balnéaire. Réduire considérablement le trafic routier et faciliter la cohabitation entre usagers représentent deux priorités.

L’enjeu principal reste de pacifier les milliers de déplacements attendus pendant quatre jours de concerts. Ce sujet capital a été pris en considération pour fluidifier l’accès au site. Plusieurs dispositifs innovants permettront de proposer la meilleure expérience utilisateur possible.

Pour préserver la tranquillité des riverains, et accéder au site de la manière la plus pratique, le public peut privilégier des alternatives à la voiture : vélo, marche, trottinette…Car à Saint-Paul, labellisée Territoire vélo, nous encourageons les mobilités douces.

La sécurité au cœur du dispositif

Pour aller aux Francos, 4 circuits de navettes Kar’Ouest seront proposés pour faire le trajet jusqu’à la clairière de la Saline-les-Bains. Des trajets en bus totalement gratuits.

Au niveau culturel, les Francos permettent à la Ville de rayonner encore plus fort avec la venue des équipes de RFI et de TV5 Monde. Leur présence donne à Saint-Paul une exposition médiatique considérable.

La volonté est de faire des Francofolies un événement incontournable de la station balnéaire. La dynamique enclenchée donne une nouvelle impulsion.

Ces Francofolies engendrent des retombées positives pour Saint-Gilles-les-Bains et pour Saint-Paul. Tant au niveau culturel, médiatique qu’économique. Ce festival redynamise ce Bassin de vie. Les conséquences positives bénéficient aux acteurs économiques.







Recevoir les Francos, c’est du positif pour le territoire. Les Francos, c’est de l’attractivité en plus pour ce Bassin de vie de Saint-Gilles-les-Bains. L’ambition est que le village de la Saline, et plus globalement la zone balnéaire et Saint-Paul, rayonnent grâce aux Francofolies.

Ce festival mondial irrigue le reste du territoire. Des actions avec les acteurs associatifs et les artistes se tiennent dans les établissements scolaires. Des animations sont proposées autour du skate, de la musique et du graf à Saint-Gilles, dans les restaurants et les rondavelles. Et aussi au Santacruz où le village des Francos est installé.

Cette dynamique de proximité insuffle un véritable esprit de festival.