Saint-Paul va recruter 34 jeunes en service civique

La Ville de Saint-Paul s’engage pour l’emploi des jeunes. Comme en témoigne l’offre de recrutement pour 34 postes en mission service civique au sein de la commune saint-pauloise.

La Mairie propose 20 missions de médiateurs de sûreté urbaine, 6 autres en tant que médiateurs au Conseil local de développement, 6 comme médiateurs au Conseil citoyen et 2 postes de médiateurs de Propreté. Pour postuler à ces missions, rien de plus simple, il faut se connecter sur le site dédié puis se rendre dans l’espace « Jeunes/Volontaires », indiquer la ville « Saint-Paul » et enfin sélectionner les offres qui vous intéressent.

Vous pouvez directement retrouver ces 34 offres en cliquant sur ce lien suivant. Il suffit ensuite d’adresser sa candidature en ligne afin de démontrer sa motivation. Un entretien et un jury de recrutement se dérouleront après une première sélection. Ces missions en service civique durent 8 mois. Elles s’adressent aux jeunes de 16 à 25 ans et aux personnes porteuses de handicap, âgées de 30 ans au maximum.

La mission en sûreté urbaine démarre le 29 octobre, le 1er décembre pour celle au Conseil local de développement et au Conseil citoyen et le 1er octobre prochains pour la médiation propreté. Il n’existe aucun pré-requis pour intégrer ces fonctions. Seule compte la motivation rappelle la Direction de la proximité et de la cohésion sociale (DPCS) de la commune de Saint-Paul.

La DPCS pilote le Service Emploi Formation Insertion (SEFI), en charge du projet lié à la mission service civique. Si vous souhaitez obtenir davantage d’informations, vous pouvez contacter la DPCS au 02 62 70 28 20. Pour rappel, ce dispositif est un engagement volontaire au service de l’intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme, étendu jusqu à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap ; seuls comptent les savoirs-être et la motivation.

Indemnisé 580 euros net par mois, cet engagement peut être effectué auprès d’associations, de collectivités territoriales (mairies, départements ou régions) ou d’établissements publics (musées, collèges, lycées…), sur une période de 6 à 12 mois en France ou à l’étranger, pour une mission d’au moins 24 heures par semaine.

Cet engagement n’est pas incompatible avec une poursuite d’études ou un emploi à temps partiel.

