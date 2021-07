Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Saint-Paul : une Ville d’expositions

Saint-Paul, labellisée Ville Art et d’Histoire, accueille plusieurs expositions d’importance totalement gratuites. Comme l’illustre la première d’entre elles baptisée « Couleurs de poèmes ».

Vous pourrez ainsi découvrir jusqu’au 31 juillet les tableaux des marmays de l’école de Bellemène illustrant les poèmes de Jean-ALBANY à la médiathèque Leconte-de-LISLE. Attention, cette structure ouvrira à nouveau ce jeudi 22 juillet à partir de 13 heures.

Ce rendez-vous marque la volonté de la commune de renouer avec le plaisir de lire. Une priorité pour Saint-Paul, phare de la Culture à La Réunion. Cette exposition se tient également grâce au réseau de lecture publique de la cité Saint-Pauloise.

Les mots des enfants redonnent vie aux poèmes de Jean-ALBANY, fondateur de la notion de « créolie ». Les horaires : de 9 à 18 heures, le lundi, mardi et mercredi. De 13 à 18 heures le jeudi et de 9 à 18 heures le vendredi et samedi.





Exposition : Couleurs des poèmes

D’autres petit.es Saint-Paulois.es contribuent aussi à une exposition organisée à la Longère Sudel-FUMA jusqu’à ce vendredi 23 juillet. Il s’agit de 8 classes des écoles de la Ville. On doit cette exposition intitulée « Au-delà de l’espace » au Centre Départemental Artistique pour l’Animation et la Culture des Enfants, en collaboration avec la commune.

Les marmays réalisaient un tableau avec Jim DAVERY, un artiste originaire de Grande Fontaine. Leur travail est à voir ou à revoir jusqu’au 23 juillet, de 10 à 17 heures.



Des enfants réalisent l’exposition Au-delà de l’espace

La Ville de Saint-Paul s’engage également contre le cyber-harcèlement. En témoigne l’événement intitulé « Être net sur le net » organisé par le Centre régional information et jeunesse en lien avec la commune, toujours à la médiathèque Michel-ADÉLAÏDE le mercredi 28 juillet, de 14 à 16 heures.

Le jeune public pourra recevoir des astuces et des conseils tout en participant à des animations liées au cyber harcèlement ou à la e-réputation, en ligne. Attention, les places sont limitées pour ce rendez-vous destiné aux 10-14 ans.



Il faut obligatoirement s’inscrire au 02 62 70 43 24 ou sur place à l’accueil de la médiathèque de Saint-Gilles-les-Bains.

Cette structure accueille aussi l’exposition “Arbres connus et méconnus de Saint-Gilles” jusqu’au 30 septembre 2021. L’occasion pour petits et grands de venir apprécier la restitution des travaux effectués par les élèves des écoles élémentaires de Carosse et de la Saline-les-Bains et de ceux du collège des Aigrettes à Saint-Gilles-les-Bains.

Entre textes et photos, c’est une véritable découverte du patrimoine végétal de la zone balnéaire qui est proposée avec la collaboration de l’auteure Joëlle ÉCORMIER, du paysagiste du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE), Clément AQUILINA et du photographe Julien AZAM. Certains de ces arbres font partie de l’Inventaire des arbres remarquables de La Réunion animé par le CAUE. D’autres les rejoindront certainement à l’avenir…





Dernier rendez-vous proposé : Alon kozé Bois-de-Nèfles lontan. Le moment pour vous de venir kozer de plantes et de fruits ou de venir s’essayer à l’aquarelle.

Cette animation se déroulera sur la Place de la mairie annexe du secteur ce jeudi 22 juillet, de 9 à 17 heures. Mais aussi sur la Place de l’église et à la bibliothèque, ce samedi 14 juillet, de 9 à 17 heures et à la bibliothèque le mardi 28 juillet, de 9 à 17 heures, ainsi dans les rues du quartier. Un rendez-vous organisé par la Ville de Saint-Paul en lien avec le Conseil Départemental, l’association Vivre et Agir et le CAUE de La Réunion.

Toutes ces expositions et ces animations proposées à Saint-Paul se tiennent dans un cadre sécurisé lié à la Covid-19. Les médiathèques et les bibliothèques du réseau lecture publique appliquent en effet un protocole sanitaire très strict conformément à la réglementation actuelle. Le port du masque et les gestes barrières restent obligatoires.







Dans la même rubrique : < > Saint-Paul encourage la formation professionnelle Fermeture exceptionnelle de la Direction des Sports