Saint-Paul, terre de tournage

Recevoir les équipes d’une si grosse production illustre et conforte le statut de terre de tournage incarné par Saint-Paul, labellisée Ville d’Art et d’Histoire. C’est aussi un très grand honneur. La diffusion de ce film reste prévue pour 2024 au cinéma.Il s’agit d’une histoire familiale, humaine et sociale liée au parcours de deux adolescents. Ce long-métrage évoque aussi la vie d’une maman solo débordée par ses ados. Comme l’indique Grégory LUCILLY, il souhaite dépeindre une Réunion moderne mais aussi courageuse qui se bat et qui n’a pas peur d’être audacieuse parfois. Une quarantaine de techniciens travaille sur Maman veut pu.