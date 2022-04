Saint-Paul, terre de champions : Voici la relève du kick-boxing

L’association Omnisport de Saint-Gilles (AOSG), qui a pour but de développer et de promouvoir la boxe française et le karaté dans le quartier de Grand Fond à Saint-Gilles-les-Bains, accueille de nombreux jeunes champions et championne de kick-boxing. Au championnat de France de kick-boxing, qui s’est déroulé ce week end de Pâques à Paris, des jeunes saint-paulois se sont illustrés dans leur catégorie respective :



Eloic REFESSE – Champion de France dans la catégorie des -74 kilos

Lionel LATCHOUMAYA – Champion de France dans la catégorie des -52 kilos

Noah ARMOURGOUM – Vice champion de France dans la catégorie des -42 kilos

Alizée ARAUX – Vice championne de France dans la catégorie des -46 kilos

Mathieu REFESSE – 3ème dans la catégorie des -47 kilos

Thomas MOGNE-DAHO-OIZIRI AMOLVIN 3ème dans la catégorie des -47 kilos



Saint-Paul, terre des talents et des créativités et labellisée Ville Active et sportive, est fière de ses champions!