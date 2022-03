Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Saint-Paul signe une convention de partenariat avec Pôle Emploi Ce vendredi 11 mars 2022, le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN et Astrid COMBÉMOREL, Directrice régionale adjointe de Pôle Emploi ont signé une convention de partenariat à la plateforme des services publics du Guillaume.

Quatre Saint-Paulois réalisent un premier pas vers leur insertion sur le marché de l’emploi. Ils viennent de signer leur contrat d’engagement jeune.

Ce partenariat correspond aux ambitions de la Municipalité en matière de proximité. En effet, la volonté affichée de la Ville est d’emmener l’emploi au plus près de la population. Ceci est un enjeu central.

Cette convention permettra ainsi d’accompagner au mieux les Saint-Pauloises et les Saint-Paulois. Cette démarche consacre le travail accompli avec les partenaires en matière d’insertion, d’emploi et de formation. Une signature à laquelle assistent l’Adjoint du Bassin de vie du Guillaume, Jean-Noël JEAN-BAPTISTE, et l’Adjointe déléguée à l’innovation numérique sur le territoire, Hélène ROUGEAU.

Cette convention, signée pour la période de 2022-2025, permettra de cibler plusieurs objectifs qui reposent sur l’accès à la qualification d’un grand nombre de demandeurs d’emploi, en passant d’une logique de dispositifs de retour à l’emploi à une logique d’accompagnement vers l’emploi.

« Le Pôle Emploi arrive au plus proche des quartiers, au Guillaume, aujourd’hui. La Municipalité poursuit sa logique de proximité grâce aussi au déploiement des conseillers numériques itinérants dans tous les Bassins de vie. Ces derniers accompagnent la population et l’aident à devenir autonome dans l’utilisation des outils numériques, lui donnant également plus de possibilités de s’insérer sur le marché du travail. Leur intervention permet à la population de réaliser toutes autres démarches administratives en ligne. Ces conseillers sont d’ailleurs présents aujourd’hui avec nous au Guillaume », indique le Premier magistrat, Emmanuel SÉRAPHIN.

En signant cette convention, la collaboration entre la Ville de Saint-Paul et le Pôle Emploi contribue au changement de paradigme.

Ce dernier doit s’opérer sur plusieurs dimensions, notamment : en répondant aux besoins de recrutement et de formation ; en dynamisant la réalisation des clauses sociales au sein des marchés publics ; en accompagnant les association et structures partenaires dans leur besoin en matière d’emploi et en favorisant les actions relatives à l’insertion sur le territoire, par des actions de proximité.

La compétence de l’emploi est un enjeu social qui nous tient à cœur, ici, à Saint-Paul. Dans chaque Bassin de vie, la Ville s’est engagée à jouer un rôle d’accompagnement, de facilitateur souligne le Maire.

En renforçant les actions de proximité de l’accès à l’emploi, à la formation et à l’insertion, c’est toute une stratégie globale qui est déployée à l’échelle du territoire.

“Nous avons accueilli le 8 mars dernier, la Journée pour l’Emploi de l’Ouest dans le cadre de la manifestation La Semaine de L’Emploi. Saint-Paul réaffirme ainsi son soutien aux acteurs économiques mais aussi en matière d’accompagnement à l’emploi. Cet événement se déroulait dans les Bas. Nous allons maintenant essayer d’organiser une manifestation de ce type dans les Hauts », ajoute l’édile, Emmanuel SÉRAPHIN.

Notre Ville est riche de sa population qui compte 105 000 habitants. 19 000 femmes et hommes sont demandeurs d’emplois.

Toutes les actions que la Municipalité souhaite mettre en place ne peuvent se concrétiser sans ce partenariat étroit scellé aujourd’hui au Guillaume.







