Saint-Paul seule ville de l’île à garder la Flamme du Soldat Inconnu

Face à lui se trouvent les visages de la jeunesse saint-pauloise, des élèves des écoles des trois circonscriptions de la commune mais aussi un collégien originaire de Mafate dont le nom de son aïeul figure sur le Monument aux morts du Jardin de la Liberté. Il s’appelait Jean LIBELLE.

Cette Flamme constitue le symbole du sacrifice de tous ceux qui sont morts sur les champs de bataille pour défendre la France comme le rappelle le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN.Les anciens combattants, les présidents des associations et les membres de la Société des Membres de la Légion d’Honneur de La Réunion participent aussi à ce beau moment d’unité. Le Général Yvon LUCAS, Président honoraire de la Société des Membres de la Légion d’Honneur de La Réunion et le Président de la section de la SMLH de La Réunion, Ary LANGENIER, sont présents tout comme la Sous-Préfète de Saint-Paul, Sylvie CENDRE, la Conseillère Régionale déléguée à la Santé, Laëtitia LEBRETON, la Conseillère Départementale, Jeanne HOARAU, l’Adjointe aux Affaires Militaires à Saint-Paul, Hélène ROUGEAU, et les élu·es du Conseil Municipal.Il faut également remercier l’implication de la SLMH qui a fête son centenaire en 2021. Grâce à son engagement, la Flamme du soldat inconnu passe par La Réunion. C’est aussi un grand honneur de devenir le seul département d’Outre-mer à accueillir ce symbole national.