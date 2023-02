Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Saint-Paul se réinvente Le Conseil Municipal de la Ville du jeudi 23 février 2023 a permis de valider plusieurs affaires d’importance pour transformer, moderniser et réinventer Saint-Paul. Le Maire, Emmanuel SÉRAPHIN, rappelle le cap pour 2023, année du 360ème anniversaire du peuplement de La Réunion.

L’action de l’équipe municipale s’inscrit dans une démarche humaniste d’ultra-proximité. C’est essentiel avec un début d’année marqué par un contexte économique et géopolitique encore très complexe. Cette situation préoccupante pèse lourdement sur les ménages réunionnais en raison de l’inflation galopante.



L’enjeu principal reste de gérer à la fois les urgences sociales pour aider la population (pouvoir d’achat, logement, emploi, sécurité, insertion des jeunes…) et d’anticiper l’avenir.



50 millions d’euros investis pour améliorer le cadre de vie



Une autre dimension de cet engagement répond également à une vision ambitieuse, innovante et durable pour le futur des Saint-Pauloises et Saint-Paulois. Car Vivre à Saint-Paul, c’est vivre l’Ouest. Vivre à Saint-Paul, c’est vivre dans la capitale économique de La Réunion.



Transformer ce formidable potentiel endémique en opportunités concrètes pour tous : c’est le cap fixé. Cette action s’appuyant sur deux piliers: préserver et bâtir.



Préserver notre vivre-ensemble, préserver notre cohésion sociale, préserver notre environnement, préserver le pouvoir d’achat des familles, préserver nos populations les plus fragiles, préserver notre patrimoine et nos traditions.



Bâtir notre avenir commun, bâtir notre faire-ensemble, bâtir une ville inclusive, apaisée et avant-gardiste, Bâtir un territoire dynamique, attractif et connecté. Saint-Paul se transforme, Saint-Paul se modernise, Saint-Paul se réinvente.



Cette volonté de bâtir trouve une traduction concrète dans le budget de la Ville. En 2023, plus de 50 millions d’euros seront investis pour améliorer le cadre de vie des Saint-Pauloises et des Saint-Paulois. Le tout sans augmenter les impôts locaux.



Cette ambition se traduit également par le Programme de Renouvellement Urbain de Saint-Paul. Les travaux du PRU se poursuivent. Une délibération liée à l’aménagement du Pôle Entrée de Ville illustre la nouvelle dynamique enclenchée avec 7 millions d’euros engagés dès cette année.



En 2023, le Pôle Front de Mer connaîtra aussi plusieurs réalisations concrètes. À terme, ces polarités apporteront un nouveau visage à la ville, une qualité de vie renouvelée, plus de services et d’équipements.



Offrir aux marmay les meilleures conditions de travail



Dans le domaine de l’éducation, la Ville améliorera le cadre de vie des marmay. C’est le sens d’une délibération adoptée pour la rénovation thermique et énergétique des écoles. Saint-Paul améliorera ainsi le confort thermique des écoles du littoral. Ces travaux auront lieu dans 15 établissements scolaires. Ils concerneront d’abord une première tranche de 8 écoles.



Ce travail sur le confort thermique se poursuit dans les hauts avec un état des lieux réalisé dans 13 écoles. Saint-Paul, Ville Amie des Enfants, offre à ses marmay et aux équipes éducatives les meilleures conditions de travail possibles.



La reconstruction de l’école de Grand Fond dont les travaux démarrent cette année conforte cette ambition pour notre jeunesse. La jeunesse reste un enjeu fondamental pour l’équipe municipale.



Une instance dédiée à la jeunesse



Les jeunes générations représentent l’avenir de la commune. Elles représentent près de 20 % de sa population. Le Conseil a donc validé une démarche pour créer une instance représentative de la jeunesse. À l’image du Conseil Communal des Enfants et des Jeunes, cette nouvelle instance participative des 11-26 ans favorisera leur implication dans la vie de la cité.



Une autre dimension de l’action dans les écoles concerne la lutte contre le gaspillage alimentaire. Un diagnostic préalable au lancement de ce plan a été adopté. 8 écoles test s’engageront contre le gaspillage.



Au niveau de l’alimentation, le travail se poursuit. C’est le sens du Projet Alimentaire Territorial de Saint-Paul. Il a été lancé. Son plan de financement a été validé. Cette affaire s’inscrit dans la logique de la Charte agricole que la Ville a initiée.



Extension des cimetières : 1800 concessions supplémentaires



Ce PAT encouragera le développement des produits locaux de qualité, la structuration des filières et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ce projet global vise à refaire de Saint Paul le grenier et le poumon vert de La Réunion.



Face au fort taux de chômage et de pauvreté, de Saint Paul a souhaité aller plus loin pour favoriser cette démarche globale sur le territoire et lutter contre la précarité alimentaire.



Enfin, Saint-Paul continue à renforcer la présence des services publics dans les Bassins de vie. L’extension du cimetière de Tan Rouge se poursuit. La fin de vie est une préoccupation centrale car il est fondamental d’accompagner au mieux les familles dans ce moment de deuil.



La Municipalité a agi pour anticiper l’avenir. Les travaux d’extension du cimetière du Guillaume se termineront dans les prochaines semaines. Les extensions des cimetières de Villèle et de Tan Rouge se poursuivent. Grâce à ces opérations, la commune disposera d’ici 2024 de 1800 concessions supplémentaires pour répondre aux besoins.



Revivez le Conseil Municipal en direct !









