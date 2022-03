Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Saint-Paul se réinvente : participez à la concertation citoyenne Saint-Paul, terre attractive et écologique, consulte sa population dans le cadre du Programme de Renouvellement Urbain (PRU), initié par la SEDRE. Une concertation citoyenne va donc se tenir du 23 mars au 6 avril 2022.

Ainsi, vous pourrez participez à des rencontres de proximité afin d’exprimer votre avis sur l’aménagement à venir du front de mer.

Initié en 2004, ce PRU, initié par la SEDRE, constitue un vaste programme de réaménagement qui couvre l’ensemble du centre-ville de Saint-Paul.

L’objectif est de valoriser la Ville de Saint-Paul dans toutes ces dimensions : logements, commerces, déplacements, loisirs, culture, patrimoine, tourisme, environnement… Toutes ces nouvelles perspectives visent à construire une ville dynamique, moderne, écologique .

Pour que nous pussions nous adapter aux défis d’aujourd’hui et de demain, la Ville de Saint-Paul vous invite à “RÉINVENTE NOUT’ FRONT MER” du 23 mars au 6 avril 2022 en participant à cette concertation citoyenne.

L’ensemble de la population pourra venir partager ses idées, sa vision du front de mer de Saint-Paul de demain, y compris en répondant à un questionnaire en ligne. Vous pouvez y participer en cliquant ici.

Des rencontres de proximité seront également prévues pour recueillir vos contributions et échanger avec vous . Retrouvez ” LA KAZ MOBILE PRU” toute les matinées du :

Jeudi 24 mars 2022 : au Guillaume

Les vendredis 25 mars et 1er avril : Place du marché forain de Saint-Paul

Les dimanches 27 mars et 3 avril – Front de mer de Saint-Paul (à proximité des jeux d’eau)

Le mercredi 30 mars 2022 à la Saline

Le mardi 5 avril 2022 à la Plaine Les enfants au cœur de la concertation citoyenne

Car les enfants représentent les citoyens de demain, la Ville de Saint-Paul tient à associer les plus jeunes à cette démarche participative.

Un questionnaire est également mis en ligne pour recueillir leurs points de vue sur le front de mer de demain. Il vous suffit de cliquer ici pour y accéder.

Un concours de dessin est aussi organisé du 23 mars au 19 avril 2022. Gratuit et ouvert à tous les enfant du territoire, âgés de 5 à 15 ans, ils pourront donner leur vision du front de mer dans 10 ans en participant au concours : “Dessine ton front de mer”.

Les participant sont invités à déposer leur plus belles esquisses à l’Hôtel de Ville de Saint-Paul, Place du Général-de-Gaulle, du lundi au jeudi de 8 à 16 heures et le vendredi de 8 à 15 heures.







Dans la même rubrique : < > Mafate connecté aux conseillers numériques Consultez les offres d’emploi de la Ville de Saint-Paul !