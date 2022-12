Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Saint-Paul se réinvente : Visite itinérante de la Ville Ce mardi 6 décembre 2022 s’est déroulée la conférence de presse sur le Programme de Renouvellement Urbain de la Ville de Saint-Paul. Une conférence de presse itinérante destinée à découvrir les avancées du programme de renouvellement urbain pour le Pôle Entrée de Ville, le Pôle Front de Mer et le Pôle Entrée Sud. Visite.





Un projet ambitieux porté par la Ville de Saint-Paul



La Ville de Saint-Paul a confié à la Société d’Équipement du Département de la Réunion (SEDRE) la mise en œuvre du Programme de Renouvellement Urbain (PRU) dans le cadre d’une convention de concession signée le 24 mai 2004. Ce projet ambitieux, couvrant la totalité du centre-ville, soit 191 hectares, a pour objectifs : l’amélioration du cadre de vie des Saint-Paulois, la dynamisation du centre-ville, notamment économique et commercial, la mise en valeur du patrimoine historique, culturel et naturel, l’amélioration de l’habitat et le développement de nouvelles opérations de logements. “Notre objectif est de faire du centre-ville un lieu attractif et dynamique, tout en valorisant notre extraordinaire façade maritime”, souligne le Maire de Saint-Paul. “Saint-Paul est amené à jouer un rôle économique et urbain important pour le territoire du TCO. L’objectif du PRU est de créer un nouveau cadre de vie plus urbain et d’intégrer toutes les valeurs de l’Écocité en matière d’aménagements et de constructions climatiquement adaptés, écologiques et biosourcés. Tous les principes de l’Écocité se retrouvent dans les projets du Programme de Renouvellement Urbain, on peut dire que les projets du centre-ville sont des démonstrateurs de l’Écocité “, souligne Frédéric BOUQUILLARD, Chef de Secteur Saint-Paul Nord, de la direction de l’Aménagement Ouest de la SEDRE.



Le Pôle Entrée de Ville : Pour mieux vivre au coeur de ma ville



Constitué de programmes immobiliers (logements, commerces, services et bureaux), le projet d'aménagement du Pôle Entrée de Ville est divisé en neufs lots, comptant différents équipements publics. Deux espaces majeurs au Nord et au Sud, le Jardin Deck et le Jardin Creusé, sont reliés par un mail piétons, le Paséo. Prochainement, de nouveaux services verront le jour : des logements adptés à tous (libres, aidés, résidence personnes âgées, crèche), commerces de proximité et services diversifiés (alimentation, santé, culture), de nouveaux espaces publics respectueux de l'environnement (espaces perméables, matériaux biosourcés, végétation adaptée au site), une grande surface alimentaire et parkings (des emprises au sol libérées des véhicules et des parkings intégrés dans les volumes bâtis). "Le centre-ville sera réaménagé pour développer les opérations de logements et des programmes qui vont contribuer à son dynamisme. Le PLU a permis plus de hauteur au centre-ville, ce qui nous permet une architecture plus moderne", souligne le premier magistrat.





