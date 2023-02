Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Saint-Paul se réinvente : L’ancienne école maternelle Eugène Dayot tire sa révérence Dans le cadre du Programme du Renouvellement Urbain, la démolition de l’ancienne école maternelle Eugène DAYOT a commencé depuis le lundi 20 février. Depuis le 22 novembre dernier, la phase de démolition avait démarré « Déconstruction des superstructures, y compris installation ». Parce que la restructuration du centre-ville est un projet majeur qui concerne tous les Saint-Paulois, trois secteurs de la Ville sont actuellement en cours de transformation : l’entrée de ville, front de mer et le pôle entrée sud. Pour permettre des aménagements plus durables, plus modernes afin de susciter de l’activité, des emplois, de l’animation et des loisirs, le Pôle front de mer se réinvente.





Repenser le front de mer de Saint-Paul



Le front de mer donne sur la baie du meilleur ancrage, véritable patrimoine naturel et historique, le site mérite une attention toute particulière dans les modalités de son développement. En ce sens, au premier semestre 2022, une concertation citoyenne a permis de partager avec la population les ambitions et les besoins d’équipements pour renouveler le front de mer et ses usages. Ainsi, le Programme de Renouvellement Urbain a été repensé par la Ville et l’urbaniste (l’AUC) sur la base des nombreuses contributions citoyennes recueillies. Le Pôle Front de Mer, pour un lieu de vie animé et respectueux du patrimoine naturel et historique offrira prochainement un nouveau visage : reconfiguration du marché forain, nouveaux espaces public et culturels, dynamisation des activités commerciales, artisanales et touristiques et nouvelle offre de logements bioclimatiques. « L’école primaire Eugène Dayot sera finalement conservée, cette volonté émane des différentes concertations avec la population. Cette école représente la mémoire des Saint-Paulois, nous allons garder le bâti et travailler à le transformer et le dynamiser grâce à une vocation culturelle et commerçante plus attractive », explique le premier magistrat dans une récente interview avant de poursuivre : “À terme et en concertation avec les usagers du marché forain, marché emblématique de La Réunion, nous allons aménager et redimensionner le marché pour aller plus vers la Ville. Toute la séquence sera réécrite pour accueillir des restaurants, des commerces pour redynamiser ce pôle du front de mer”.



Retrouvez plus d'informations : Entamé depuis novembre 2022, les travaux de déplombage de l'école maternelle Eugène consistaient à supprimer toute trace de plomb identifié préalablement dans un bâtiment ou toute autre surface contenant ce matériau, dans le but de déconstruire/reconstruire ou rénover les lieux en chantier. Travaux de déplombage mais aussi de curage intégral du site (c'est-à-dire le nettoyage des éléments non constructifs d'un édifice (les menuiseries, les cloisons non porteurs, les revêtements des murs et des sols, etc.) y compris le tri sélectif des matériaux/équipements (bois, Déchets Non Dangereux, encombrants, mobiliers, équipements …) avec la mise en place de bennes pour les déchets et de containers pour la récupération. Un broyage pour les déchets verts a également été mis en place. La démolition mécanique des superstructures a débuté ce lundi 20 février 2023 et devra se poursuivre jusqu'au 17 mars 2023. Les opérations de déconstruction sont réalisées à la pince/cisaille de démolition, moins émissives en bruit. Des bidims de protection et un canon brumisateur sont également utilisés afin de limiter l'émission de poussière. Ces travaux de déconstruction sont réalisés en prenant en compte l'environnement urbain (horaires et jours adaptés, hors jours de marché forain, etc.). Il est à noter que tous les arbres présents sur le site et toutes les clôtures présentes actuellement sur site sont conservés. Des protections ont également été mises en place autour des arbres.





