Saint-Paul se prépare à accueillir l’année du buffle

NOUVEL AN CHINOIS 2021 À SAINT-PAUL





INTRODUCTION



La Ville de Saint-Paul est heureuse de célébrer le Nouvel An Chinois sur son territoire. L’ensemble de l’équipe municipale adresse ses sincères vœux de bonheur, de santé et de prospérité à l’ensemble de la communauté chinoise pour cette nouvelle année placée sous le signe du Buffle de Métal.



Le calendrier chinois est basé sur la lunaison. Le 1er jour de l’année chinoise coïncide avec le premier jour de la première nouvelle lune de l’année et tombe toujours entre le 21 janvier et 20 février.



L’année du Buffle de Métal commencera le 12 février 2021. En Chine, ce jour correspond au début de la fête du printemps, cette célébration se déroule sur quinze jours et s’achève avec la fête des lanternes. Les festivités du Nouvel An donnent traditionnellement lieu à des congés en Chine et dans d’autres pays asiatiques. Le Nouvel An Chinois est un moment symbolique pour la diaspora chinoise qui l’observe dans de nombreux pays différents.



LA CULTURE CHINOISE DANS L’ÎLE



Depuis plus de 120 ans les enfants de la Chine font partie intégrante de l'histoire et de la population de La Réunion. Cette aventure commence le 13 avril 1844 quand un groupe de 54 travailleurs chinois débarque en rade de Saint-Paul. Ce sont des laboureurs.

À La mi-1846 ils sont 458 quand le gouverneur stoppe l'importation des engagés chinois. C'est en tant que travailleurs libres en 1862 qu'on leur autorise de s'installer en boutiquiers comme passagers libres.



La culture réunionnaise est parsemée des valeurs intrinsèques que la Chine nous a apporté tels que le respect des traditions.

Nos jours de l'an sont autant les années du tigre, dragon, singe, cochon quand les pétards chassent les démons pour la place au bien être des bons esprits.



Les sautés mines, riz cantonnais, chop suey, sont les papilles de la chine réunionnaise, univers culinaire dont nous ne pouvons nous passer.



Les boutiques chinoises, lieux de rencontre, de fraternité, ont été et sont les lieux de convivialité de tous les réunionnais.

Sans tous ces apports de la Chine, les réunionnais ne pourraient être, car se serait leur couper un pied de leur identité.