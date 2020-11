Saint-Paul se mobilise pour les Mafatais de Roche Plate

Le Sous-Préfet d’arrondissement, Olivier TAINTURIER, l’accompagnait pour une réunion d’information afin d’alerter la population.Ce rendez-vous débutait dans une ambiance assez vive près de l’église de l’ilet. Mais les discussions permettaient rapidement à la trentaine de Mafatais présente de partager et d’obtenir des informations en toute transparence.La Première Magistrate, le Sous-Préfet et le directeur du Bureau de Recherches géologiques et minières leur communiquaient toutes les explications nécessaires pour ramener de la sérénité dans des échanges redevenus constructifs et encourageants.. L’objectif est de leur assurer une sécurité maximale. Pour rappel , des blocs rocheux menacent une partie de l’ilet. Plus précisément, le plateau de l’école. Le BRGM mettait en évidence un mouvement significatif de l’écaille rocheuse du 24 au 26 novembre.Suite à cette réunion, Saint-Paul va enclencher une nouvelle action de protection lancée dès ce 27 novembre.. Le but est de les mettre à l’abri au plus vite.. Les 9 enfants suivent depuis un enseignement à distance. La continuité pédagogique est assurée. Saint-Paul mettait ainsi à disposition des enfants et des enseignants 15 tablettes numériques.Vu le danger,. Une décision prise suite à la concertation entre la Maire de Saint-Paul, les habitants et le prêtre de Mafate.Les marmay viendront assister à des cours organisés par groupe de 3. À cet effet, la Ville achemine de l’eau avec une citerne de 1 000 litres. Les services municipaux interviendront pour assurer le maximum de confort possible pour les enfants. Des toilettes sèches, du gel hydroalcoolique et des repas.La Ville se mobilise depuis plusieurs jours déjà afin d’informer les Mafatais sur les risques encourus et les accompagner au mieux.Les Mafatais échangeaient également avec l’Adjointe Nila RADACKICHENIN, le Conseiller Municipal de Mafate, Jean-Philippe MARIE-LOUISE, et le représentant de l’Office National des Forêts et de l’inspecteur d’Académie. Jean-Philippe MARIE-LOUISE est d’ailleurs resté dans le cirque pour épauler les Mafatais.Il témoigne ainsi du soutien de la Commune. L’élu va faire le lien avec eux et avec la Maire. Il sera ainsi en contact permanent avec la cellule de crise mise en place par la mairie.