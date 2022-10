Saint-Paul se mobilise contre le tulipier du Gabon

Saint-Paul, terre attractive et écologique, continue d’agir et de sensibiliser la population au danger et à la nécessité de supprimer les Tulipiers du Gabon. La campagne d’abattage vient de démarrer. Pour rappel, il s’agit d’une espèce invasive extrêmement nuisible pour l’environnement.