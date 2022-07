Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Saint-Paul s’illumine pour le 14 juillet

Le Maire, Emmanuel SÉRAPHIN, et le Conseil Municipal de Saint-Paul, souhaitent une excellente Fête nationale à toutes les Saint-Pauloises, à tous les Saint-Paulois et à l’ensemble des Réunionnais·es, à l’occasion du 14 juillet 2022 !

Saint-Paul, Ville d’Art et d’Histoire, mais aussi terre de festivals, propose plusieurs événements destinés à illuminer la commune en ce dernier jour des Fêtes de Juillet. Ainsi, une cérémonie solennelle de célébration du 14 juillet se tiendra à 10 heures au Jardin de la Liberté.

Le centre-ville continuera à vibrer toute la journée avec plusieurs animations prévues. Le feu d’artifice sera tiré aux alentours de 20 heures sur la Place du Débarcadère. Venez aussi assister à un spectacle son et lumière. Vous pourrez également suivre en direct sur Kréol FM ce feu d’artifice.

Le Parc Expobat sera accessible, de 14 heures à 1 heure du matin, ce jeudi 14 juillet. Le public vibrera au son du Kréol tour avec des concerts et une programmation d’artistes 100% Saint-Paulois dès 20 heures. Une soirée à vivre en direct à la télévision, sur Télé Kréol, et à la radio, sur Kréol FM.

Les artistes programmés au Kréol Tour à 20 heures au Parc Expobat : Aim a nou

Sophie LIGDAMIS

Marion FLORENCIA

Mélodie CERVAUX

LUCIAN

Sylvio MAILLY

FANKASSIM

Mister WILL

GHISL’N

Yohan sound family live

Tistou Kormoran

Dial’s seggae

Somanké

Lumière

Sens Unik

Et des invités surprises







