Saint-Paul s’engage pour la Culture

Cette première édition permettait d’évoquer les problématiques liées à la crise de la Covid-19.



Ce temps d’échange réunissait les acteurs culturels (artistes et professionnels), Christine Richet, directrice de la DAC de La Réunion, les élus du Territoire de la Côte Ouest (TCO), de la Ville de Saint-Paul et les services de la Région et du Département.



L’objectif principal de cette rencontre : échanger sur plusieurs thématiques fortement marquées par l’actualité sanitaire.



Un moment solennel choisi par la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, pour envoyer un message au monde de la Culture.



Cette allocution prononcée en visioconférence depuis Avignon s’adressait à l’ensemble des DAC de France. Y compris à celle de La Réunion lors de ce rendez-vous organisé à Léspas, à Saint-Paul.



PROJET AMBITIEUX ET COHÉRENT DE LA MUNICIPALITÉ



L’occasion également pour Suzelle Boucher, 2ème adjointe saint-pauloise, déléguée aux Affaires Culturelles, d’ouvrir ce rendez-vous capital pour la filière. En réaffirmant la volonté de la municipalité de relancer un projet culturel ambitieux et cohérent.



L’élue introduisait les débats dans un contexte d’état d’urgence du secteur culturel. Ce rendez-vous permettait de se projeter dans l’avenir en pleine période sanitaire incertaine.