Saint-Paul s’engage pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes

La Maison SERVEAUX accueille une exposition-vente caritative « Je t’aime moi non plus ». Les fonds sont reversés aux associations Papayes activités physiques adaptées Sud et au Réseau Violence intra familiale.



La première d’entre elles aide les femmes atteintes par le cancer du sein ou en rémission. La seconde accompagne les femmes victimes de violences.



Un rendez-vous solidaire à l’initiative du Lions Club « International et Nouvelles voix » et de l’association ArtMaZone, soutenu•es par la commune.