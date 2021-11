Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Saint-Paul s’engage dans le lutte contre les violences faites aux femmes Saint-Paul, Ville solidaire et inclusive, s’engage dans la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes organisée le 25 novembre 2021. Comme l’illustre l’exposition-vente caritative « Je t’aime moi non plus » prévue ce jeudi 25 novembre, de 17h30 à 21 heures, à la Maison SERVEAUX.

La commune met à disposition de l’association ARTmaZOne et du Lions Club ce bâtiment culturel emblématique à titre gracieux (la salle d’exposition et les jardins).



Cette exposition croise plusieurs regards sur la femme. Une vente d’œuvres plastiques suivie d’une vente aux enchères va se tenir. Des œuvres réalisées par Pascale GALBOIS, Nicoletta B et Papajan.



Cette initiative solidaire permettra de soutenir financièrement deux associations mobilisées aux côtés de femmes en situation de souffrance. À savoir Papayes Activités physiques adaptées Sud et le Réseau Violences intra familiales. La première d’entre elle accompagne les femmes touchées par un cancer du sein. La seconde aide les femmes victimes de violences.



Une convention validée au Conseil Municipal du 18 novembre contribue à donner vie à ce projet.



Cette exposition se déroulera dans le cadre du protocole sanitaire actuel avec les mesures édictées par l’État dans sa stratégie de lutte contre la Covid-19.





