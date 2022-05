Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Saint-Paul s’engage dans la lutte contre les stéréotypes sexistes Une opération de sensibilisation se tient dans le secteur de Fond Jardin ce mardi 17 mai 2022. La comédienne, Delixia PERRINE, anime un atelier « Théâtre forum » conçu pour lutter contre les comportements sexistes et les stéréotypes.

Quinze adultes issus des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville y participent. Tout comme la douzième Adjointe déléguée à la prévention de la délinquance, Hélène ROUGEAU.

Cette action s’inscrit dans le cadre du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) de Saint-Paul. L’enjeu est de prévenir les violences intra-familiales liées à ces stéréotypes. Cela vise également à combattre toutes les formes de discriminations.

L’actrice les initient à la pratique théâtrale au siège de l’association Cap Émile, un acteur local de Fond Jardin. Les participant·es stimulent ainsi leur créativité, leur écoute, leur spontanéité et leur imaginaire.



Lutter contre les violences intra-familiales

Cette action permet d’aborder plusieurs thématiques (relations toxiques, orientation sexuelle, jalousie, addiction, grossesse précoce…) dans une ambiance ludique. L’occasion de déconstruire certains clichés.

Par ailleurs, d’autres animations se déroulent cette semaine. Plusieurs groupes effectuent des visites Ô Jardin de Paulo ou dans un Rucher pédagogique. Ceux-ci prennent aussi part à des ateliers. Tressage coco, fabrication de zig (le balai lontan), relaxation, sport…

Ces différentes actions entrent pleinement dans le champ du CLSPD. L’objectif est de renforcer les interventions pour s’élever contre les discriminations sexistes. Cette volonté forte de la Municipalité vise à lutter contre les violences intra-familiales. Ces faits délictueux correspondent à l’une des problématiques constatées sur le terrain par la Gendarmerie.

Toutes ces orientations prises par Saint-Paul, terre accueillante et participative, doivent faire reculer les conséquences des discriminations fondées sur les stéréotypes.







