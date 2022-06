Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Saint-Paul s’engage contre les violences intrafamiliales Une soirée Théâtre forum se déroule ce jeudi 16 juin 2022 à Léspas culturel Leconte-de-LISLE. Cet événement marque l’aboutissement d’un projet d’importance mené depuis maintenant un an par la Municipalité en étroite collaboration avec ses partenaires associatifs mais aussi institutionnels.

L’enjeu est de lutter contre les violences intrafamiliales et contre toutes les formes de discriminations trop souvent liées à des stéréotypes sexistes. Ainsi, une douzaine de Saint-Pauloises et un Saint-Paulois ont suivi des ateliers animés par la comédienne, Delixia PERRINE, la photographe, Marie-Pierre MANECY, et la chanteuse, Anne O’ARO.

Un groupe d’adolescents du collège CÉLIMÈNE de la Saline a aussi travaillé avec elles. Grâce à ces ateliers, ces jeunes générations ont été sensibilisées à la nécessité de faire évoluer les mentalités.

Ces ateliers ont constitué une révélation pour les participants. Tous ont pu se rendre compte qu’ils partageaient la même vision de l’égalité femmes-hommes. Mais, malheureusement, ce type de débats reste encore très peu abordé dans la sphère privée.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ville De Saint-Paul (@villedesaintpaul)

Cette action a permis d’aborder des thématiques diverses (relations toxiques, orientation sexuelle, jalousie, addiction, grossesse précoce…) dans une ambiance ludique. Cela a contribué à déconstruire certains clichés.



Toutes ces actions ont été enclenchées dans le cadre du Conseil Local de Sécurité et Prévention de la Délinquance et du Contrat de Ville comme le rappelle l’Adjointe à la prévention de la délinquance, Hélène ROUGEAU, face aux différents partenaires de la commune. La Deuxième Adjointe aux Affaires culturelles, Suzelle BOUCHER, participe également à cette belle soirée.

La mobilisation de la Municipalité contre les violences intrafamiliales apparaît constante. C’est pourquoi la mission prioritaire fixée par la Ville est de faire reculer les violences commises au sein de la cellule familiale.

Ces faits délictueux correspondent à l’une des problématiques majeures constatées sur le terrain par les forces de Gendarmerie. C’est le sens des ateliers organisés depuis un an. Au-delà des chiffres dramatiques des violences commises à l’encontre des femmes, il s’agit également de comprendre les mécanismes qui mènent à cette violence.

Plus que jamais, la libération de la parole des victimes est devenue un enjeu majeur. Par ailleurs, les clichés sexistes trop souvent véhiculés représentent les vestiges négatifs d’une société encore conditionnée par le patriarcat.

Saint-Paul est une terre accueillante et participative mais c’est aussi une Ville d’Art et d’Histoire. La Culture constitue un formidable relais pour sensibiliser à toutes les formes de violences. Qu’elles soient conjugales, intra-familiales ou professionnelles.

Cette culture permet d’élever et d’éveiller les consciences sur des sujets majeurs dont nous devons toutes et tous nous emparer. C’est une impérieuse nécessité.







Dans la même rubrique : < > Bientôt les vacances ! Inscrivez votre ado… aux Vac’Ado! Saint-Paul lance l’acte II des Francofolies