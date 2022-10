Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Saint-Paul renforce les écoles du territoire Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, tient à rencontrer les 30 assistantes administratives et les 2 assistants administratifs affecté·es dans les écoles du territoire. Le premier magistrat les reçoit ce mercredi 5 octobre 2022 à l’Hôtel de Ville.





Ces assistant·es occupent un rôle essentiel, véritable interface auprès de la communauté éducative et des parents d’élèves. Leurs compétences sont dirigées vers le bien-être des enfants comme le souligne Nila RADAKICHENIN, Adjointe aux Affaires scolaires, présente avec le Maire et l’Adjoint en charge du personnel communal, Sébastien GUYON.



Comme le souligne le Maire, Emmanuel SÉRAPHIN, cette première prise de contact contribue à tisser un lien fort entre ce personnel, la Municipalité et les services municipaux. Plusieurs représentants des services rencontrent ainsi ces assistant·es. L’occasion d’identifier les référents à contacter en cas de problème d’ordre pratique. L’enjeu est de pouvoir prévenir ou régler le plus rapidement possible d’éventuelles problématiques.



Atteindre la haute qualité éducative à Saint-Paul



La Ville, également labellisée école numérique, porte un projet ambitieux pour les nouvelles générations. L’ambition de la Municipalité se traduit par le Plan Éducatif Global déployé dans les sept Bassins de vie.



Cette stratégie en faveur de la haute qualité éducative repose sur un tryptique. Proposer une école où l’on apprend mieux, où l’on mange mieux et où l’on accueille mieux. Cela représente une pierre angulaire pour garantir l’égalité des chances des plus petits dans les hauts, les mi-pentes et sur le littoral.



Plusieurs leviers sont donc actionnés pour parvenir à l’excellence éducative. D’où l’attention particulière portée à l’avenir des citoyens de demain. Car ce sont dans les écoles que se construisent leur avenir. Ce rendez-vous à l’Hôtel de Ville contribue aussi à souhaiter la bienvenue à ces agents sur notre terre apprenante et innovante.

Leur affectation intervient au bout d’un processus lancé par la Ville depuis un an. D’ici la rentrée d’août 2023, l’ambition est de renforcer encore leur nombre pour répondre aux besoins en la matière. Ces assistant·es participent également à la mission de service public qui doit être assurée de la façon la plus efficiente pour la population saint-pauloise. Il s’agit d’un engagement qui se concrétise.



Toutes et tous seront doté·es d'équipements afin de réaliser au mieux leurs missions. Celles-si s'effectuent dans un esprit guidé par la bienveillance, le respect et la loyauté. À la fois des élèves mais aussi des parents d'élèves et de la communauté éducative. Il valorise leur engagement au service l'intérêt général des marmay. Leur arrivée permet dès maintenant de renforcer les établissements scolaires de la commune, titrée Ville Amie des Enfants par UNICEF. Grâce à eux, la direction se recentre sur sa mission essentielle : se consacrer à l'éducation des 12 740 enfants des 66 écoles saint-pauloises.





