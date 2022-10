Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Saint-Paul renforce la sécurisation de la baignade La Municipalité pose un nouveau jalon vers cet enjeu crucial de la sécurisation avec le filet de baignade amovible expérimenté dans la baie de Saint-Paul et l’extension du filet de baignade des Roches Noires. Aux Roches, la surface de baignade double quasiment, passant de 2 700 mètres carrés à 5 100 mètres carrés. Soit une augmentation de la superficie de 90% depuis début octobre.





Ce bilan intervient 27 mois après l’arrivée de la Municipalité. Il s’agit d’un engagement de mandature supplémentaire respecté, conformément à la feuille de route validée par la population de l’ensemble du territoire de Saint-Paul en 2020. Cette ambition forte pour la mer se traduit avec ces deux projets concrétisés dans plusieurs zones du littoral.

Depuis plus deux, ans une nouvelle dynamique est engagée. Le filet de baignade amovible de la baie de Saint-Paul illustre cette impulsion. Les travaux menés sur le site retenu, au Sud du Débarcadère, débuteront la semaine du 24 octobre 2022. La fin de l’installation des filets est prévue fin novembre. La phase de test commencera à ce moment-là. Cette période de test de 4 à 6 mois variera selon les résultats obtenus.



Le tracé du filet s’étendra sur environ 200 mètres linéaires à une profondeur maximale de près de 2 mètres 50. Cette surface équivaut à trois piscines olympiques. Les équipements de ce filet sont conçus et produits localement à La Réunion.

L’objectif est de tester la possibilité d’une zone de baignade dans la baie de Saint-Paul. Ce filet expérimental permet de concilier trois enjeux. Si cette expérimentation fonctionne, ce filet remplira un premier objectif, celui de créer une nouvelle zone de baignade sur Saint-Paul, au sein de cette magnifique baie, en période d’été austral. Nous le déploierons dans les périodes de haute saison. Cela redonnera encore plus d’attractivité à Saint-Paul.



En déployant un tel équipement, la pression sur le littoral de la zone balnéaire sera considérablement allégée. Il s’agit d’investir pour renforcer l’accès à la mer et sauvegarder le littoral. Cette volonté de préservation de la biodiversité se traduit par l’opération de reboisement de l’Hermitage-les-Bains qui entre dans notre plan 100 000 arbres.



Continuer l’expérimentation autour des filets



Cette nouvelle zone baignade élargira l’offre sur le territoire et réduira l’érosion de la plage et la pression sur le littoral. Reboisement et baisse de la présence de la voiture, mais aussi reprofilage du haut de plage et donc proposer une autre zone de baignade entrent dans notre stratégie de lutte contre l’érosion et le recul du trait de côte.



L’ultime axe de ce triptyque vise à continuer l’expérimentation autour des filets. L’ambition assumée reste de sécuriser toujours plus les activités nautiques grâce au système de filets améliorés et adaptés. C’est un engagement de mandature que nous tenons. Il s’agit de favoriser le retour à la mer et d’augmenter les équipements qui permettent la baignade.



Roches Noires : la surface de baignade passe de de 2 700 à 5 100 mètres carrés



Ce projet donnera également des éléments techniques pour savoir comment rendre plus efficients les filets existants de Boucan Canot et des Roches Noires. Le retour d’expérience contribuera à les optimiser, à les améliorer et à ouvrir plus longtemps ces zones de baignade.



Le deuxième enjeu central concerne l’extension du filet de la plage des Roches Noires. La superficie de la zone de baignade a été augmentée de 2 700 à 5 100 mètres carrés, soit une extension de 90% avec une surface quasi doublée.



Cette optimisation vise à augmenter le nombre de jours de baignade sécurisée. Le fait de reculer le filet, doit permettre de modifier les critères de hauteur de houle pour enlever le dispositif. À houle identique, la différence de tracé permettrait de conserver le filet 10% de temps en plus. Cela représenterait une augmentation de 20 jours par an.



Roches Noires : confort des baigneurs amélioré



Ce nombre était de 247 jours d’ouverture en 2021. Aux Roches, le confort des baigneurs a été amélioré. La profondeur peut aller jusqu’à 3 mètres. La zone gagnée est suffisamment profonde pour les nageurs. Le linéaire supplémentaire de filet est de l’ordre de 30 m (soit 20% de plus que le filet actuel). Ce qui ne nécessite pas de changement particulier au niveau des moyens techniques et humains.



