Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Saint-Paul rend hommage aux enseignants Une cérémonie d’hommage aux enseignant·es des circonscriptions de Saint-Paul, bientôt à la retraite, se déroule ce mercredi 6 juillet 2022 à CIMENDEF. Le septième Adjoint, en charge du Plan Éducatif Global, Salim NANA-IBRAHIM, salue leur carrière accomplie sous le signe de la bienveillance envers les marmay de Saint-Paul.

L’élu représente avec honneur le Maire de la commune, Emmanuel SÉRAPHIN, retenu ailleurs du fait de ses fonctions. En son nom et au nom du Conseil Municipal, l’Adjoint témoigne de la profonde estime de la Municipalité pour le travail de fond de ces professeurs mis au service de la réussite de plusieurs générations Saint-Pauloises.

C’est aussi le cas de l’Adjointe aux Affaires éducatives, Nila RADAKICHENIN, directrice de l’école Louise-SIARANE, bientôt à la retraite également.



Il apparaît capital de mettre en lumière leur engagement, leurs compétences de haut niveau et leur rôle essentiel dans la transmission du savoir. C’est une mission impérieuse pour laquelle ces enseignantes et enseignants se sont mobilisé·es de façon constante.

Enseigner constitue une vocation. L’école représente le cœur battant de la République. Saint-Paul constitue un territoire aux disparités importantes entre les hauts, les bas et les mi-pentes. Tous les enfants n’entrent pas à l’école avec les mêmes chances.

Le sens du partage de savoirs de ce monde enseignant a permis d’élever des consciences et d’élever aussi des enfants à la tête désormais bien remplie. Cela a contribué à rendre un peu plus libres des élèves à qui ils ont donné le goût d’apprendre, encore et encore.

Cet objectif majeur correspond également aux valeurs portées par la Municipalité. Nous voulons donner vie à une école où l’on accueille mieux, où l’on apprend mieux et où l’on mange mieux. C’est le sens du Plan éducatif Global déployé dans nos 7 Bassins de vie.

Saint-Paul est titrée Ville Amie des Enfants par UNICEF. C’est donc une commune tournée vers l’excellence éducative. Et ces professeurs y ont grandement participé.







