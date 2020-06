Rubrique sponsorisée Saint-Paul remporte un nouveau Pavillon bleu

Par Ville de Saint-Paul - Publié le Mardi 9 Juin 2020 à 15:21





Saint-Paul décroche le Pavillon Bleu pour la vingtième année consécutive. Ce palmarès, dévoilé ce mardi 9 juin 2020, distingue 401 plages labellisées dans 188 communes de France (en outre-mer aussi) dont la ville saint-pauloise, seule commune réunionnaise à y figurer.Une récompense obtenue pour ses plages retenues dans l’édition 2020 du Pavillon bleu. À La Réunion, seules quatre plages décrochent cette récompense. Boucan Canot, Boucan Canot (piscine), les Roches Noires et l’Hermitage centre (la passe).Ce Pavillon bleu constitue un label de tourisme durable remis chaque année aux communes mettant en œuvre, de manière permanente, une politique de développement du tourisme respectueuse de l’environnement et de l’humain.Cette labellisation s’appuie sur des critères complets et évolutifs, articulés autour de grandes thématiques. Éducation et sensibilisation du public à l’environnement, environnement général du site, gestion de l’eau et du milieu et gestion des déchets.Le Pavillon bleu, c’est la garantie de retrouver des plages propres mais aussi de bénéficier d’une eau de baignade d’excellente qualité et d’actions de sensibilisation au développement durable. Celui-ci est aussi le signe d’un projet durable et d’un engagement de chaque instant, pour minimiser l’impact du tourisme sur les éco-systèmes.Plus d’informations sur ce palmarès en cliquant ici



