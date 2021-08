Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Saint-Paul réhabilite le pont de la ravine Ducléandre La Ville de Saint-Paul continue d’engager des travaux d’amélioration des infrastructures dans les Bassins de vie du territoire. La réhabilitation du pont de la ravine DUCLÉANDRE va bientôt démarrer dans le cadre du Programme Pluriannuel d’Investissement (PPI).



Une déviation sera mise en place afin de permettre aux Saint-Paulois·es de se déplacer. Il vous faudra emprunter l’itinéraire ci-dessous. La commune vous remercie de votre compréhension. Saint-Paul réhabilite le pont de la ravine DUCLÉANDRE Pour rappel, la Ville de Saint-Paul engage un programme de modernisation des voiries d’exploitation. L’objectif est d’apporter aux exploitants agricoles, aux riverains et aux usagers des infrastructures plus confortables et surtout plus sécurisées. Le montant de cette opération s’élève à 220 000 euros. Le but reste d’améliorer le cadre de vie des Saint-Paulois·es. En modernisant les voiries et les différentes routes de la cité Saint-Pauloise. Pour offrir aux habitant·es un réseau routier structurant.Afin de mener ce chantier et les opérations d’entretien de cet ouvrage d’art appartenant au patrimoine communal, la fermeture du tronçon du chemin FÉOGA 1 se déroulera à partir de ce jeudi 19 août jusqu’au 14 novembre 2021 inclus.La circulation sera totalement interdite aux véhicules et aux piétons pendant toute cette période. Y compris après les horaires du chantier, les samedis, dimanches et les jours fériés.Une déviation sera mise en place afin de permettre aux Saint-Paulois·es de se déplacer. Il vous faudra emprunter l’itinéraire ci-dessous. La commune vous remercie de votre compréhension.Pour rappel, la Ville de Saint-Paul engage un programme de modernisation des voiries d’exploitation. L’objectif est d’apporter aux exploitants agricoles, aux riverains et aux usagers des infrastructures plus confortables et surtout plus sécurisées.





