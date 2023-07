Accompagner la Participation Citoyenne des habitants de Saint-Paul

Ambassadeur des Solidarités

Participer à l’animation du temps de midi à l’école élémentaire

Si tu as entre 16 et 25 ans, ou moins de 30 ans si tu es en situation de handicap, et que tu souhaites postuler, tu peux déposer ta candidature via les liens ci-dessous sur lesquels il faut cliquer :