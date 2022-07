Saint-Paul reconnue sur les réseaux !

Newsletter de la Ville

La coopérative Cap’Com , qui depuis les années 80 fédère anime et représente le réseau de la communication publique et territoriale, a réalisé le 7 juillet dernier une itinérance inédite pour les vacances en se basant sur… les collectivités les plus performantes sur Instagram ! Et surprise ! La Ville de Saint-Paul , avec ses 3 818 abonnés, se hissent dans le classement des collectivités les plus performantes de France sur ce réseau social Un travail de longue haleine qui n’aurait pas pu se faire sans votre contribution, la contribution des Saint-Pauloises et des Saint-Paulois et plus largement des Réunionnais et Réunionnaises. Merci à vous et continuez à nous envoyer vos photos/clichés/portraits sur nos différents réseaux !Et pour ceux qui ne nous suivent pas encore, on vous attend sur nos différents supports :Vous pouvez vous inscrire à laRetrouvez l’essentiel de l’information institutionnelle dans votre boîte mail en un clic ! Pour s’inscrire rien de plus simple, il suffit de se rendre sur l’application Ville de Saint-Paul (téléchargez-là en flashant le QR Code) ou sur le site Internet de la mairie, tout en bas de la page dans l’encadré noir «Newsletter», complétez avec votre adresse e-mail et votre nom puis cliquez sur « Souscrire ». Vous pouvez également vous inscrire via notre appli Ville de Saint-Paul. Un jeu d’enfant on vous dit !Téléchargez l’application de laRestez connectés pour avoir l’essentiel de l’actualité de la Ville de Saint-Paul en temps réel.Et si vous téléchargiez gratuitement l’application Ville de Saint-Paul? Cet outil est conçu pour suivre en temps réel les actualités liées à la vie de la commune : inscriptions scolaires, ouvertures/fermetures des sites de la ville, arrêtés municipaux, intempéries…Si vous possédez un smartphone, cette appli est disponible sur :– Google Play Store– L’AppStoreN’oubliez pas d’activer les notifications sur votre téléphone dans vos paramètres “réglages” pour recevoir les alertes “” !