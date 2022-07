Saint-Paul récompense les diplômés 2022

Afin de récompenser cette réussite, la Ville invite les jeunes diplômés qui habitent à Saint-Paul à ce rendez-vous en boîte de nuit.Pour participer à cette soirée, vous devez vous inscrire via ce lien : https://bit.ly/3ykp9vx ou contactez le 0262 45 81 95, du lundi au jeudi, de 8 heures à 16 heures, et le vendredi, de 8 heures à 15 heures.Vous pouvez aussi scanner le QR code présent sur le visuel pour vous inscrire via le formulaire dédié.Les dates de clôture des inscriptions seront communiquées ultérieurement.