Saint-Paul réclame un plan de secours adapté à son territoire

Ce mercredi 14 juin, sous l’égide de l’Association des Maires du Département de la Réunion, le SDIS a présenté aux communes son Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques (SDACR) pour la période 2023-2027. Ce Schéma est un outil de pilotage stratégique qui permet de fixer les grandes orientations stratégiques du SDIS 974.



La Ville de Saint-Paul, qui a assisté à cette présentation, déplore la méthode employée pour l’élaboration de ce schéma et les choix stratégiques retenus.



Ce Schéma a été conçu et présenté sans une véritable consultation en amont de la commune. Le Maire, Emmanuel Séraphin, premier acteur de la sécurité sur le territoire, se voit ainsi imposer des décisions déconnectées de la réalité du terrain.



Adopter un tel schéma sans y associer véritablement les maires, c’est adopter un schéma sans la population.



Avec ce schéma, tous les citoyens ne bénéficieront pas d'une égalité d'accès aux services de secours.



Le Maire déplore les choix faits qui vont accentuer l’inégalité structurelle entre les bas et les hauts. 65% de la population Saint-Pauloise vit dans les hauts et aucun Centre de Secours n’y est prévu.



Le choix de la construction d’une caserne à la Plaine Saint-Paul en remplacement de celle du Bernica illustre l'abandon des Hauts du territoire. D’autant plus que la caserne de l’Eperon validée il y a 7 ans est au point mort.



La Ville de Saint-Paul ne saurait se satisfaire d’un tel schéma et a donc exprimé un avis défavorable à son adoption en l’état.



Les familles Saint-Pauloises méritent, sur cette question du risque Incendie et du Secours aux personnes, un véritable travail de coconstruction entre tous les partenaires, sans aucun clivage politique. Le secours aux personnes n'a pas de couleur politique.



Emmanuel SÉRAPHIN et le Conseil Municipal





