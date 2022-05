Rubrique sponsorisée Saint-Paul propose des activités adaptées pour séniors

Par Ville de Saint Paul - Publié le Mardi 3 Mai 2022 à 17:32

Saint-Paul, terre solidaire et inclusive, propose la manifestation « Zactivités zarboutan alon amizé » au CREPS du front de mer, du lundi 16 au vendredi 20 mai 2022, de 9 heures à 12 heures. Cet événement gratuit s’adresse aux séniors de la commune mais aussi du reste de La Réunion.

Plusieurs ateliers vont se dérouler. Attention, pour y participer il faut absolument réserver au 02 62 45 76 55 ou au 06 92 77 74 60. N’hésitez pas à contacter ces deux numéros pour plus d’informations. Ce programme d’animations correspond pleinement à l’ambition de la Municipalité pour les plus de 18 000 personnes âgées de plus de 60 ans.

Leur bien-être constitue une priorité pour encourager un vieillissement actif de nos anciens. La Ville souhaite en effet rendre les séniors acteurs de leur quotidien mais aussi de leur santé. Ces activités organisées au CREPS en partenariat avec l’OMSEP permettent de lutter contre l’isolement et la solitude. Ces actions contribuent à la dynamique enclenchée autour du bien vieillir.

La Journée conviviale organisée le 29 avril au chemin pavé Bellemène illustre cette volonté. Cette manifestation se tiendra chaque année dans les 7 Bassins de vie dans une logique d’hyper-proximité. L’objectif est de proposer des activités attractives pour les séniors, y compris à Mafate, pour n’oublier aucun territoire.

En matière de solidarité et d’actions sociales, le but est de coller au plus près des parcours de vie des séniors. Dans le même temps, la commune accompagne fortement le tissu associatif et les 27 clubs du troisième âge et ses 1 500 adhérents. L’enjeu central est de co-construire avec eux un Plan Séniors répondant à leurs attentes.

Prendre soin des séniors constitue un axe prioritaire pour la Municipalité. L’objectif est d’accompagner la population Saint-Pauloise, de la naissance jusqu’à la dernière demeure. Il s’agit de bâtir une Ville où il fait bon vivre.