Saint-Paul présente son Programme de Réussite Éducative Saint-Paul accueille l'une des trois Journées régionales du développement social urbain ce mardi 23 novembre 2021.

L’occasion pour l’Adjoint délégué à la Politique de la Ville, Perceval GAILLARD, et les services municipaux de détailler l’ambitieux Programme de Réussite Éducative (PRE) de Saint-Paul, terre accueillante et participative, lors d’une première séquence organisée à l’Hôtel de Ville. Un rendez-vous organisé en présence de huit autres PRE et contrats de ville de La Réunion.

Camille DAGORNE, Sous-Préfète à la cohésion sociale, participe aux échanges. Tout comme Khalid IDA ALI, Président de l’Inter-réseaux des professionnels du Développement Social Urbain.

Les partenaires présents échangent sur leurs pratiques au niveau de la réussite éducative, de la cohésion sociale et du développement social urbain. Certains d’entre eux viennent de métropole. D’autres de La Réunion.

Actions de la Politique de la Ville Ce PRE s’inscrit dans le cadre des actions de la Politique de la Ville. Celui-ci accompagne des enfants et des adolescents de 2 à 16 ans présentant des signes de fragilité sur le plan scolaire, social ou éducatif.

Il s’adresse aux enfants scolarisés ou habitant à Plateau Caillou, Fleurimont, à la périphérie du centre-ville et à Grande Fontaine.

Cette journée permet aussi de réaliser une visite de terrain à Plateau Caillou. Le moment de présenter les différents dispositifs et partenaires de ce quartier prioritaire.

Laboratoire d’idées La Mission intercommunale de l’Ouest, la Maison de justice, le collège du secteur, les ateliers relais ou encore les services du conseil départemental.

Pour rappel, la Politique de la Ville constitue un laboratoires d’idées et de projets destinés aux quartiers prioritaires. Ce dispositif se poursuit et consolide les efforts liés aux thèmes de la réussite scolaire, de la lutte contre le décrochage scolaire et l’accompagnement à l’utilisation de l’outil numérique.





